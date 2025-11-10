الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر على يد بائع متجول بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على صاحب محل بحلوان بالقاهرة بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تلقى قسم شرطة حلوان إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك محل – له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم – توفي متأثرًا بإصاباته الناتجة عن مشاجرة بالمنطقة محل عمله.

وعقب الانتقال وسؤال شقيق المتوفي (عامل بالمحل ومقيم بذات العنوان)، اتهم بائعًا متجولًا بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصاباته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأمكن تحديد المشكو في حقه وضبطه، وهو له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.