النيابة تصرح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا داخل مصرف مياه في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:00 م 01/11/2025

جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا داخل مصرف مياه بدائرة مركز أبو النمرس، عقب انتهاء الطبيب الشرعي من إعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عامل داخل مصرف مياه، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء وقوف العامل بجوار المصرف انزلقت قدماه واختل توازنه وسقط بداخله، مما أسفر عن وفاته غرقًا.

وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

