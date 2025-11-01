إعلان

صنع نسخة لمفتاح الخزنة.. ضبط موظفين بشركة نقل أموال استوليا على مبالغ مالية

كتب- صابر المحلاوي:

05:39 م 01/11/2025

المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله بالشركة، واصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية محل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين — مقيمين بمحافظة الجيزة — وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

سرقة خزنة شركة نقل أموال ضبط موظفين

