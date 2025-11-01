أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن خطة أمنية متكاملة لتأمين الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يشهد حضورًا دوليًا واسعًا بمشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم.

وانتشرت الخدمات الأمنية في محيط المتحف وأماكن إقامة الوفود، تنفيذًا لخطة تأمين شاملة أعدتها أجهزة الوزارة لضمان خروج الحدث في أبهى صورة، بما يعكس ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار أمام أنظار العالم.

وأكدت الداخلية أن الخطة تضمنت تكثيف الوجود الأمني، وتسيير الدوريات الثابتة والمتحركة، وتفعيل غرف المراقبة والكاميرات الذكية لرصد الحركة بمحيط المتحف والمناطق الحيوية المجاورة، إلى جانب انتشار عناصر الحماية المدنية لتأمين الزوار والمنشآت.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم صورة حضارية تعكس جاهزية الدولة المصرية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى بأعلى معايير الأمن والانضباط.

