سائق يجبر راكبًا على النزول من سيارة أجرة بالبحيرة.. والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق أجرة لقيامه بمطالبته بأجرة أعلى من المقرر وعدم التزامه بخط السير، وإجباره على النزول قبل وجهته بمحافظة البحيرة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها عامل مقيم بدائرة مركز كفر الدوار، كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة السائق أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

