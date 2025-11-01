قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 61 متهمًا، بينهم 18 محبوسًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، وذلك إداريًا.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها النوعية المسلحة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الحادي والستين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني حتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أهدافها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس، والسادس عشر، والثامن والخمسين، قاموا بتمويل جماعة إرهابية، من خلال توفير الأموال والأسلحة والمركبات والمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية.

كما شرع المتهمون من الأول حتى السادس في قتل المجني عليه "أ. ف." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، فيما شرع المتهمان الثالث والرابع في قتل المجني عليه "س. ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السادس أيضًا تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازتهم مواد مفرقعة متمثلة في مخاليط الألعاب النارية والبارود.

