الداخلية عن فيديو محاولة قتل "مهتز الجيزة" : يعاني من مرض نفسي

كتب : رمضان يونس

04:50 م 09/10/2025

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعى خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالباً متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على القائم على النشر "عاطل"،- مقيم بمحافظة الجيزة، و بمناقشته تبين أنه "مهتز نفسياً" وبسؤال والدته قررت أن نجلها يعاني من مرض نفسى، وقدمت تقرير طبي يشير إلى أنه كان مودعا بإحدى مستشفيات العلاج النفسى وخرج مؤخراً مع التوصية بمتابعة حالته.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حقيقى محاولة قتل مهتز لجيزة لنيابة العامة حاولة قتل شخص يعاني من مرض نفسي حاولة قتل فيديو مثير

