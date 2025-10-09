تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادٍ صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأفادت التحريات أن النادٍ الصحي في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة كان يُستخدم كواجهة لممارسة أنشطة مخالفة للآداب، حيث تقدم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل أموال.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية المقر، وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم الرئيسي برفقة سيدتين، إحداهما لها معلومات جنائية سابقة، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

