ضبط 18 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز المخالفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا التموينية خلال 24 ساعة استهدفت المخابز السياحية والبلدية المخالفة.

وتمكنت الحملات من ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، بحوزة أصحاب مخابز تلاعبوا بالأسعار أو خالفوا شروط الدعم المقررة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها اليومية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو قوت المواطنين.

اقرأ أيضا

كلمة السر كيس سوداني.. تفاصيل اتهام سيدتين وسائق بسرقة "غوايش" السيدات بالمطرية

لتحديد حجم الخسائر.. فريق من النيابة يعاين حريق شارع مرسيدس بالحرفيين

بيان رسمي.. الداخلية تكشف ماذا حدث في مشاجرة عصام صاصا أمام ملهى ليلي؟

قرار قضائي جديد في اتهام ميدو بالتشهير بالحكم محمود البنا

وعدته بسهرة لا تُنسى فكانت الأخيرة.. زوجة تُخدّر زوجها وتستعين بعشيقها لقتله في قنا

عفو الأب ينقذ ابنه من طبلية عشماوي.. ما قرار المحكمة في جريمة شقيقي نكلا؟