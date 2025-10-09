

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول طلبات التقديم لأداء فريضة حج القرعة 1447/ 2026 ، اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.



وحددت وزارة الداخلية آليات التقديم عبر مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.



ووفقًا لما أعلنته الجهات المعنية، سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين في كل مديرية أمن على حدة، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن يُحدد الجدول الزمني للقرعة لاحقًا من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية.



ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الشفافية الكاملة في اختيار الحجاج، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع.



شروط وضوابط التقديم



وقد وضعت وزارة الداخلية اشترطت وضوابط للمتقدمين لحج القرعة لعام 2026 والتي جاءت كالتالي:



- يُشترط على المتقدمين تقديم الطلب شخصيًا، سواء من خلال مراكز الشرطة أو عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخدمة الصوتية، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث لن يُقبل أي طلب يحتوي على بطاقة منتهية الصلاحية.



- لا يُشترط أن يكون محل التقديم مطابقًا لمحل الإقامة المثبت في البطاقة، ما يُتيح للمواطنين التقديم من أي مكان في الجمهورية دون عوائق.



- ضرورة اختيار جهة واحدة فقط للتقديم لأداء فريضة الحج، سواء من خلال قرعة وزارة الداخلية أو عبر وزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي.



- لا يُسمح بتقديم أكثر من طلب، كما لا يجوز التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم، سواء من قبل الفائز أو المرافق له.



- ومن الشروط الأساسية أيضًا ألا يكون المتقدم أو المرافق قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل في أي وقت من حياته، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي يُثبت ذلك عند التقديم.



