الداخلية تنفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح عن الطعام: "شائعات إخوانية"

كتب : محمد الصاوي

06:50 م 08/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تزعم دخولهم في إضراب عن الطعام أو محاولتهم الانتحار اعتراضًا على ترحيلهم القسري إلى مركز آخر.

وأكد المصدر عدم صحة تلك الادعاءات، موضحًا أنه لا توجد أي إضرابات عن الطعام أو محاولات انتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن كل إجراءات الترحيل تتم وفقًا للوائح قطاع الحماية المجتمعية، والتي تقضي بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم إلى مراكزهم الأصلية.

وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله يأتي ضمن سلسلة الأكاذيب والشائعات التي تروجها الجماعة الإرهابية بهدف تشويه السياسة العقابية الحديثة وإثارة الرأي العام.

وزارة الداخلية جماعة الإخوان الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

