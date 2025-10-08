فيديو صادم.. ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة وهرب في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد دراجة كهربائية يسير برعونة ويصطدم بإحدى السيدات ثم يفرّ هاربًا بمحافظة بني سويف.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي أكدت عدم تحريرها محضرًا بالواقعة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد الدراجة وقائدها (عاطل – مقيم ببني سويف)، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة دون قصد، مضيفًا أنه استأجر الدراجة من (مالك سوبر ماركت – مقيم بذات العنوان)، والذي تم ضبطه أيضًا.

وتم التحفظ على الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها ومالكها.

