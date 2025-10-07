الأمن يكشف حقيقة فيديو "اعتداء الجيران" في القليوبية

بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة فيديو ظهرت خلاله سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها وتهديدها بسبب خلاف مع أحد العاملين بوزارة الداخلية لإجبارها على ترك منزلها بالقليوبية.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، من موظف بوزارة الداخلية مصاب بكدمات وسحجات، متهماً القائمين على تصوير الفيديو - وهم شقيقته ووالد زوجته، المقيمان بنفس العقار - بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية على الميراث مع زوجته.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الضغط عليه للتنازل عن المحضر الذي حرره ضدهم.

وبعد ضبطهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهمة الادعاء الكاذب ونشر محتوى مضلل.