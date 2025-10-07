تأجيل محاكمة 44 متهمًا بخلية اللجان المالية للإخوان لـ 10 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 44 متهمًا في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة باللجان المالية للإخوان، لجلسة لجلسة 10 ديسمبر للشهود.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

الحبس سنة لـ"عامل أكتوبر" أجبر فنانًا على دفع إتاوة

مشاجرة طاحنة في أوسيم بسبب معاكسه فتاة.. إصابة شخصين بطعنات

"ذبحه وهشم رأسه بشاكوش".. إحالة كهربائي لفضيلة المفتي لقتله مالك معرض أثاث بحلوان