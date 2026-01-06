سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
كتب : صابر المحلاوي
جزء من مقطع فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل يظهر وفاة شخص داخل مستشفى شهير بمدينة 6 أكتوبر، بزعم الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي.
وقال ناشر الفيديو في مقطع مدته 30 ثانية: "شوية صنايعية، واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه.. مافيش ولا دكتور.. سابوا أخويا يموت.. أربع ساعات بيغسلوله كلى ومش عارفين إنه عنده جلطة.. أهو مات قدامكم".
وأضاف في منشوره: "أخويا مات بسبب الإهمال، مافيش دكتور أكتر من ساعتين ولا إنعاش".
وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيسبوك مع الفيديو، مؤكدين رواية ناشر المقطع، فيما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مقطع الفيديو بعد تصدره الترند على الموقع.