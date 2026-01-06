إعلان

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالاً بفوز مرشح وإصابة مواطن في المنيا

كتب : علاء عمران

01:25 م 06/01/2026 تعديل في 02:40 م

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بمركز شرطة ملوى بالمنيا، من كشف ملابسات استقبال إحدى المستشفيات لشخص مصاب برش خرطوش.
وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المصاب أمام منزل أحد المرشحين لتقديم التهنئة له عقب فوزه بانتخابات مجلس النواب، قام شخص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش ابتهاجًا بفوز المرشح، ما أسفر عن إصابة المواطن.
وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المستخدم، وأقر بإطلاق الأعيرة النارية دون قصد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخص اطلاق أعيرة نارية فوز مرشح المنيا

