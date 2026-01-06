ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالاً بفوز مرشح وإصابة مواطن في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بمركز شرطة ملوى بالمنيا، من كشف ملابسات استقبال إحدى المستشفيات لشخص مصاب برش خرطوش.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المصاب أمام منزل أحد المرشحين لتقديم التهنئة له عقب فوزه بانتخابات مجلس النواب، قام شخص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش ابتهاجًا بفوز المرشح، ما أسفر عن إصابة المواطن.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المستخدم، وأقر بإطلاق الأعيرة النارية دون قصد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.