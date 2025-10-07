إعلان

ليلة صادمة داخل مغسلة أكتوبر.. عامل يعتدي على صديقه أثناء نومه

كتب : مصراوي

07:17 م 07/10/2025

متهم

في واقعة صادمة شهدتها مدينة السادس من أكتوبر، تقدم عامل خردة ببلاغ اتهم فيه صديقه عامل بمغسلة سيارات بالاعتداء عليه جنسيًا أثناء مبيته داخل المغسلة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، أوضح المجني عليه أنه كان يبيت في المغسلة التي يعمل بها صديقه بحكم صداقتهما القديمة، إلا أنه فوجئ أثناء نومه باعتداء المتهم عليه.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة كما ورد في أقوال المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

اعتداء جنسي هتك عرض مغسلة أكتوبر الجيزة

