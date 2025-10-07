تروسيكل يخطف فلوس مواطن بالدخيلة.. والشرطة تضبط المتهم

كتب - علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد تروسيكل بسرقة مبلغ مالي بأسلوب "الخطف" وإصابته أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن المبلغ، موظف بالمعاش ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم، فوجئ يوم 4 الجاري بقيام قائد التروسيكل القادم في الاتجاه المعاكس بخطف المبلغ من يده، فحاول التمسك بالمركبة إلا أنه سقط أرضًا وأصيب.



وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، كما تم ضبط المركبة والمبلغ المالي المستولى عليه بإرشاده.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.









