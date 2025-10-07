إعلان

25 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

كتب : صابر المحلاوي

02:40 م 07/10/2025

رمضان صبحي

حددت المحكمة المختصة، جلسة 25 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، أمام محكمة جنايات الجيزة، في القضية المتهم فيها بالتزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد قررت إحالة اللاعب إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بتزوير محرر رسمي، والسماح لشخص آخر بأداء الامتحان بدلاً منه مقابل مبلغ مالي.

وبدأت تفاصيل الواقعة في مايو الماضي، حين تم ضبط أحد الأشخاص داخل لجنة امتحان بمعهد سياحة وفنادق بأبو النمرس يؤدي الامتحان نيابة عن اللاعب. وبمواجهته، اعترف بالحصول على مقابل مادي من رمضان صبحي نظير ذلك، قبل أن يتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، واستدعاء الشاب المتهم لمواجهته به في التحقيقات.

