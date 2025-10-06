إتاوة تتحول إلى مطادرة مثيرة في أكتوبر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل، يُظهر أحد الأشخاص يقود دراجة نارية ويطارد قائد سيارة داخل منطقة سكنية بمدينة أكتوبر، وسط محاولات للاعتداء عليه بعد أن رفض دفع مبلغ مالي بشكل إجباري.

الفيديو انتشر بسرعة، وأثار تساؤلات حول تفاصيل الواقعة وحقيقة ما جرى، لتتحرك على الفور أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، ولا يحمل رخصة قيادة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في المطاردة.

وبمواجهته بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في المقطع، موضحًا أنه حاول إجبار قائد السيارة على دفع مبلغ مالي نظير ركنها بالمنطقة، وحين رفض، لاحقه وحاول الاعتداء عليه أثناء تصويره للحادث.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها لمواجهة مثل تلك السلوكيات الخارجة عن القانون، وحماية المواطنين من أي محاولات فرض إتاوات أو تعديات مماثلة.