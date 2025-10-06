1200 قطعة سلاح.. الشرطة تداهم ورشة الموت في إمبابة

في واحدة من أخطر الضربات الأمنية ضد تجار العنف، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاطًا مريبًا داخل ورشة صغيرة في قلب إمبابة، تحولت إلى مصنع خفي لإنتاج الأسلحة البيضاء بكل أنواعها وأشكالها.

المعلومة بدأت بتحريات دقيقة أشرف عليها العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال أثبتت أن شخصين من سكان إمبابة، استغلا ورشة بدون ترخيص لتصنيع السلاح الأبيض وبيعه، ورشة ظاهرها شغل حدادة، لكن جواها كان مصنع خطر بيضرب في صميم الأمن.

بمجرد التأكد من المعلومات، تم تنفيذ حملة أمنية مُحكمة أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما 1205 قطع سلاح أبيض ما بين سكاكين وسيوف ومطاوي، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع. وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل الواقعة وبأنهما كانا يجهزان لتوزيع الأسلحة على عدد من المناطق لترويجها.

التحقيقات جارية لكشف باقي المتورطين ومصادر التوزيع، أما الورشة التي كانت تصنع الخطر، فقد أُغلقت لتغلق معها صفحة جديدة من صفحات الإتجار في الدم.