كتب- أحمد أبو النجا:

تقدّم المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع مستشاري وأعضاء الهيئة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، الاثنين، إن المستشار محمد الشناوي أكد أن هذا اليوم العظيم سيظل شاهدًا على ما قدمه أبطال القوات المسلحة من ملاحم تاريخية خالدة، ضربوا خلالها أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أرض الوطن وكرامة شعبه.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ذكرى النصر ستبقى مصدر إلهام متجدد للأجيال القادمة، وعلامة مضيئة في صفحات التاريخ المصري الحديث.

واختتم بتوجيه الدعاء بأن يحفظ الله مصر الغالية قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يرزقها دوام الأمن والأمان والاستقرار.