تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدّعيًا امتلاكه قدرات روحانية لعلاج الأمراض وجلب الرزق وحلّ المشكلات الأسرية، بهدف استقطاب الضحايا والحصول على مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارسته لهذا النشاط.

وبمواجهته، أقرّ المتهم بارتكابه الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

