إصابة 6 أشخاص بانقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقعه، بصحبة ونش مروري لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأشارت المعاينة والفحصات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

