شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين، 6 أكتوبر 2025، حالة من السيولة المرورية بشكل عام، مع وجود بعض التكدسات المحدودة في محاور رئيسية.

سجل كوبري أكتوبر زحامًا مروريًا في الاتجاه من صلاح سالم إلى رمسيس بسبب الأحمال الزائدة، وأيضًا في الاتجاه العكسي من رمسيس إلى غمرة. كما ظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم من كوبري الفردوس حتى الطيران، وفي الاتجاه المعاكس من كوبري الجلاء حتى المرغني. كذلك شهد طريق المحور زحامًا من ناهيا حتى ميدان لبنان، وسط جهود مكثفة من رجال المرور لتيسير الحركة.

ورصدت المتابعة الميدانية أن الطريق الدائري يشهد كثافات مرتفعة في مناطق الأوتوستراد والمعادي، ما أدى إلى تباطؤ الحركة للقادمين من هذه المناطق نحو القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. كما سجل محور 26 يوليو تباطؤًا في الحركة، خاصة في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر.

أما شارع الهرم فقد شهد تباطؤًا جزئيًا نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، بالإضافة إلى زحام في مناطق المساحة والعريش ومدكور والطالبية.

وسجلت مناطق شرق القاهرة كثافات مرورية ملحوظة في مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة، ومحيط ميادين التحرير وروكسي ورمسيس.

ودعا رجال المرور المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة عند الإمكان، مثل شارع النيل السياحي ومحور 26 يوليو، وتجنب السير بالطريق الدائري في ساعات الذروة، مع متابعة تطبيقات الملاحة للحصول على تحديثات لحظية لحركة المرور.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور والميادين من خلال الكاميرات، كما تنتشر الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات، سواء كانت حوادث أو أعطالًا.

تم التنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، للتعامل الفوري مع أي عوائق وضمان سير الحركة بسلاسة.

