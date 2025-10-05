إعلان

سقوط مأساوي لعامل من سقالة بالتجمع الخامس

كتب : محمد شعبان

08:06 م 05/10/2025

سقوط عمال من أعلى سقالة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حي الدبلوماسيين بمنطقة النرجس الجديدة في التجمع الخامس حادث سقوط عامل من أعلى سقالة أثناء عمله داخل عمارة تحت الإنشاء، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أحد العمال من ارتفاع أثناء قيامه بأعمال تشطيب في إحدى العمارات قيد البناء داخل الحي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث يخضع للعلاج والرعاية الطبية، فيما وصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة حتى الآن.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العامل اختل توازنه أثناء وقوفه على السقالة، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاعٍ كبير، في ظل عدم توافر وسائل الأمان الصناعي الكافية في موقع العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التجمع الخامس القاهرة الجديدة سقالة عامل القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل