سقوط مأساوي لعامل من سقالة بالتجمع الخامس

شهد حي الدبلوماسيين بمنطقة النرجس الجديدة في التجمع الخامس حادث سقوط عامل من أعلى سقالة أثناء عمله داخل عمارة تحت الإنشاء، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أحد العمال من ارتفاع أثناء قيامه بأعمال تشطيب في إحدى العمارات قيد البناء داخل الحي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث يخضع للعلاج والرعاية الطبية، فيما وصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة حتى الآن.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العامل اختل توازنه أثناء وقوفه على السقالة، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاعٍ كبير، في ظل عدم توافر وسائل الأمان الصناعي الكافية في موقع العمل.