استعراض جنوني في زفاف بكرداسة والشرطة تتحرك

كتب : محمد شعبان

08:03 م 05/10/2025

المتهم

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية خطيرة ويفتح أبواب السيارة أثناء سيرها، في مشهد وصفه كثيرون بأنه استهتار بالأرواح، حيث كاد يتسبب في حادث مروع أثناء مروره بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات المقطع المتداول، وتمكن رجال المباحث من تحديد السيارة وضبط قائدها. وتبيّن أنها سيارة سارية التراخيص، يقودها سائق يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وخلال التحقيق، اعترف السائق بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، موضحًا أنه كان يشارك في موكب زفاف وقتها، وأراد الاحتفال بطريقته الخاصة دون أن يُدرك حجم الخطر الذي تسبب فيه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.

