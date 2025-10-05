سقوط غامض من الدور السادس بالمهندسين

وسط هدوء شارع النيل الأبيض المتفرع من أحمد عرابي بالمهندسين، انقلب المشهد فجأة على صوت ارتطام قوي، صرخات، وهرولة سكان العمارة نحو الأسفل.

مشهد مأساوي صادم، بعدما سقط أحد الأشخاص من الطابق السادس ليسقط جثة هامدة في لحظات.

بلاغ عاجل وصل إلى قسم شرطة العجوزة يفيد بواقعة سقوط من علو، وانتقلت على الفور قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وسط حالة من الذهول بين الأهالي اللي تجمعوا في محيط العقار.

القوات قامت بتأمين المكان لحين وصول فريق النجدة والمعاينة الجنائية، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية المتوفي أو ملابسات السقوط.

النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، واستكمال التحريات لكشف حقيقة السقوط الغامض.