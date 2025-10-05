بسلاح أبيض.. ضبط بطل فيديو التعدي على شخص وتهديده في العمرانية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر وتهديده بسلاح أبيض بالجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

