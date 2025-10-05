كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المرورى والحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملات من ضبط 104.489 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - الموقف العشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص)، كما تم فحص 1.938 سائق مركبة، وتبين إيجابية 94 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,048 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (تحميل ركاب - مخالفات شروط التراخيص - أمن ومتانة).

وأسفرت الحملات كذلك عن فحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على مستوى الجمهورية.