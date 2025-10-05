كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استخراج مادة فعالة من عقار طبي تُستخدم في تصنيع مخدر "الآيس"، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أكدت قيام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية، من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية، باتخاذ دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في استخراج المادة الفعالة من الأقراص الطبية لاستخدامها في تصنيع مخدر "الآيس" وتجهيزها للتهريب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وبحوزتهم 30 كيلوجرامًا من مخدر الآيس، و40 كيلوجرامًا من المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع، و250 ألف قرص من العقار الطبي المستخلص منه المادة، والأدوات المستخدمة في عمليات الاستخلاص، و7 سيارات تُستخدم في نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقدير القيمة المالية للمضبوطات بنحو 66 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

