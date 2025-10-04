إعلان

القبض على لصين سرقا أبواب مقابر بحلوان وبحوزتهما مخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

09:42 م 04/10/2025

القبض على لصين سرقا أبواب مقابر بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة الأبواب الحديدية وتكسير حوائط المقابر بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 5 أبواب حديدية خاصة بالمقابر، وعتلة حديدية، وكمية من مخدر الشادو.

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة الأبواب الحديدية من المقابر باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، بالإضافة إلى حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط لصوص سرقة أبواب المقابر حلوان

