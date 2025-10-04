رحلات وهمية ونصب منظم.. سقوط 13 كيانًا سياحيًا بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة، والمتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتنظيم رحلات وهمية بهدف الاستيلاء على أموالهم.

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 10 شركات و3 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص، بالنصب على المواطنين والإيهام بتنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، بزعم كونها شركات مرخصة، في حين كانت تهدف للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين روّجوا لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وإقناعهم بمصداقية البرامج الوهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

