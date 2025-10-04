وهم استيراد سيارة.. سقوط مدير شركة نصب على مواطن بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة، من ضبط مدير شركة استيراد وتصدير، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، عقب بلاغ تقدم به أحد المتضررين من محافظة الإسكندرية.

وبحسب البلاغ، فقد أوهم المتهم الشاكي بقدرته على استيراد سيارة له وإنهاء إجراءاتها الجمركية، مقابل مبلغ مالي، إلا أنه لم يفِ بوعده، ورفض إعادة المبلغ المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على محادثات وأدلة رقمية تثبت تورطه في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

