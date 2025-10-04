بعد بلاغ 3 سيدات.. الداخلية تضبط المتهمين بتسميم الكلاب في الهرم

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين؛ لاتهامهما بتسميم عدد من الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما أسفر عن نفوقها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة البيئية، وحماية حقوق الحيوانات.

كان قسم شرطة الأهرام، تلقى بلاغًا يفيد بقيام شخصين بوضع طعام مسموم للكلاب الضالة، مما أدى إلى نفوق عدد منها. وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتحديد هوية المتهمين وضبطهما.

كما تلقى القسم بلاغًا من ثلاث مواطنات مقيمات بدائرة القسم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، أفدن فيه بتضررهن من تصرفات المتهمين، مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

