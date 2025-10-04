سارة خليفة أمام الجنايات اليوم.. تفاصيل عصابة تصنيع "الإندازول" المخدر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار فيها، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشف أمر الإحالة عن أنه في الوقت الذي كان فيه المتهمان الأول والثاني خارج البلاد، كان باقي المتهمين داخلها، وقد ألّف وأدار المتهمون من الأول حتى الثالث عصابةً إجرامية، تداخل في إدارتها المتهمان الرابع والخامس، واشترك باقي المتهمين في نشاطها الإجرامي.

وأوضح أمر الإحالة أن الغرض من تشكيل العصابة كان تصنيع مادة مخدرة تُعرف باسم "الإندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار، وتقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا داخل جمهورية مصر العربية، وذلك رغم أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بتصنيع مادة "الإندازول كاربوكساميد" المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم بقصد الاتجار عددًا من الجواهر والمواد المخدرة، من بينها مشتقات الفينثيل أمين، والإندازول كاربوكساميد، والحشيش، دون ترخيص قانوني، حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في قضية سابقة للاتجار بالمواد المخدرة.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم الخامس أحرز وحاز – بمعاونة باقي المتهمين – سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) دون ترخيص، كما حازوا أسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش – بندقية خرطوش) دون ترخيص، بالإضافة إلى ذخائر (44 طلقة) يمكن استخدامها على الأسلحة النارية المضبوطة.

وأسندت النيابة أيضًا إلى المتهم السادس عشر حيازته وإحرازه – بالاشتراك مع باقي المتهمين – سلاحين أبيضين (مطوات قرن غزال) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.