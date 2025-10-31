حبس 7 أشخاص بتهمة البحث عن ذهب الفراعنة أسفل منزل بعابدين

الحفر والتنقيب عن الآثار أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بعابدين، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وأكدت التحقيقات والتحريات الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهمين بالواقعة، وضبطهم حال ارتكابهم الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب.

وعقب مواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.