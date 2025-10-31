إعلان

حبس 7 أشخاص بتهمة البحث عن ذهب الفراعنة أسفل منزل بعابدين

كتب : صابر المحلاوي

11:54 م 31/10/2025

الحفر والتنقيب عن الآثار أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بعابدين، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وأكدت التحقيقات والتحريات الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهمين بالواقعة، وضبطهم حال ارتكابهم الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب.

وعقب مواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهمة البحث عن ذهب الفراعنة حبس 7 أشخاص بتهمة البحث عن ذهب لحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار النيابة العامة بعابدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا