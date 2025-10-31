ضبط شخص يروج للفجور والمخدرات في الإسكندرية

في قلب الإسكندرية، وتحت غطاء التطبيقات الذكية، حاول أحد الأشخاص استغلال التكنولوجيا لنشر الفجور دون أي مقابل مادي، لكن الأمن كان أسرع.

الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نجحت في تتبعه وضبطه بدائرة قسم شرطة باب شرق، وعثرت بحوزته على 3 هواتف محمولة وكمية من مخدرَي الآيس والحشيش.

وبمواجهته، اعترف بكل تفاصيل نشاطه الإجرامي، مؤكداً استغلال التطبيقات للترويج للأعمال المنافية للآداب، مما يضعه اليوم أمام القانون.