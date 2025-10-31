إعلان

الشرطة تداهم كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر

كتب : مصراوي

01:52 م 31/10/2025

مأمورية أمنية

داهمت مأمورية من الشرطة كيانا تعليميا غير مرخص بمدينة نصر؛ اتخذه صاحبه وكرا للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص كيان تعليمى بدون ترخيص بمدينة نصر؛ للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق الخاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

