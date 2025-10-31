من لايف رقص إلى قسم المنتزه.. سقوط صانعة محتوى مثيرة لل

في تحرك جديد لمواجهة المحتوى غير اللائق على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت مباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى شهيرة بعد تداول مقاطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة خادشة للحياء داخل نطاق قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط الفتاة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأبت على نشر مقاطع تتنافى مع القيم والعادات العامة، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بتقنين الإجراءات، تم ضبطها وتبين أنها مطلوبة ولها معلومات جنائية وبمواجهتها اعترفت بتصوير ونشر الفيديوهات المثيرة للجدل عبر حساباتها الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الظواهر السلبية والمحتوى المخل على المنصات الرقمية.