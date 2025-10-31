الداخلية تواجه فوضى الطرق بـ95 ألف مخالفة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 95,318 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص كما تم فحص 1,632 سائقًا، ليتبين إيجابية (81) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم خلال نفس الفترة ضبط 953 مخالفة متنوعة، شملت "تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة"، وفحص 121 سائقًا ثبت تعاطي 7 منهم مواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور. وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط السلوك المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.