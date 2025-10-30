مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 8 آخرين لحيازتهم مخدرات وأسلحة في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة "محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد" فى جنايات أبرزها قتل عمد واتجار مخدرات واتجار سلاح نارى وسرقة بالإكراه وإستعراض قوة بنطاق محافظة أسيوط.

وأمكن ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 581 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو "، وأكثر من 85 ألف قرص مخدر، و65 قطعة سلاح نارى "20 بندقية آلية ، 30 بندقية خرطوش – 14 فرد خرطوش – طبنجة".

ويأتي ذلك إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 102 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

