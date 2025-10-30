

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالقاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 10 سيدات، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.



