القبض على شاب صدم سيارتين وفر هاربًا بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

06:49 م 03/10/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام قائد سيارة بسيارتين أثناء سيره برعونة في الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من طالب وربة منزل بتضررهما من قائد سيارة اصطدم بمركبتيهما أثناء القيادة برعونة، ما تسبب في حدوث تلفيات بهما، ثم لاذ بالفرار.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

