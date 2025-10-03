إعلان

بالفيديو.. 4 طلاب يمارسون البلطجة ويسرقون زملاءهم أمام مدرسة بالمطرية

كتب : عاطف مراد

03:39 م 03/10/2025

المتهمين

كتب - عاطف مراد:
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على طلاب أمام إحدى المدارس وممارسة أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.

أوضحت التحريات أنه لم ترد أية بلاغات بشأن تلك الواقعة، إلا أن الفحص أسفر عن تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب ما ظهر في المقطع المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أجهزة الأمن البلطجة سرقة بالإكراه

