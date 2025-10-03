الداخلية تكشف حقيقة فيديو يزعم فرد شرطة طمس لوحات سيارة بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بقيادة سيارة ملاكي وطمس لوحاتها حال تواجده بإحدى محطات الوقود بالبحيرة.

تحريات المباحث، أكدت عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنها سارية التراخيص وأن اللوحات المثبتة عليها صحيحة وغير مطموسة"، قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبسؤال مالك السارة الظاهرة بالمقطع الفيديو المتداول، قرر أنه بتاريخ 25/9/2025، اصطحب فرد شرطة مرتدياً الملابس الأميرية داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود لتزويد السيارة وانصرفا عقب ذلك.

تمكنت القوات من إلقاء القبض على القائم على النشر الفيديو، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.