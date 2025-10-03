جريمة على "كرسي الحلاقة".. ماذا حدث في 6 أكتوبر؟

لم يتوقع أحد أن يتحول خلاف بسيط على أولوية الجلوس أمام مرآة صالون حلاقة بمدينة السادس من أكتوبر إلى مأساة إنسانية وجريمة قتل تهز المنطقة. في دقائق معدودة، انقلبت أجواء المكان من مشهد عادي معتاد إلى ساحة دماء، بعدما وجه رجل خمسيني يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية طعنة نافذة لصدر شاب ثلاثيني من أبناء بلده، أردته قتيلًا على الفور.

البداية تعود إلى مساء الأمس، حين دخل الضحية أحد صالونات الحلاقة الصغيرة بالحي، في نفس الوقت تقريبًا الذي تواجد فيه المتهم الذي يكبره بنحو 20 عاما. الخلاف بدأ بسيطًا، لا يتعدى كلمات عن "الدور" ومن الأحق بالجلوس أولًا. لكن سرعان ما ارتفعت الأصوات، وتعالى الصياح داخل الصالون، وسط محاولات من بعض الزبائن لتهدئة الموقف.

إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، فاندفع المتهم نحو الضحية بعدما فقد أعصابه، واستل من بين طيات ملابسه سلاحًا أبيض "مطواة"، ليسدد له طعنة مباشرة في الصدر. سقط الشاب على الأرض والدماء تنزف بغزارة، فيما عمت حالة من الذعر بين الحاضرين الذين هرعوا لمحاولة إنقاذه واستدعاء الإسعاف.

وصلت سيارة الإسعاف بعد دقائق، لكن كانت الطعنة قد أودت بحياته. جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وسط مشهد صادم للحاضرين الذين لم يستوعبوا أن خلافًا عابرًا قد انتهى بهذه الصورة المأساوية.

المتهم فر هاربًا عقب ارتكاب جريمته، لكن أجهزة الأمن لم تمهله طويلًا. فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى موقع الحادث، وبدأت في سماع شهادات الشهود من الزبائن والعاملين بالصالون.

وبالاستعانة بكاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، تم تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته، وبعد حملة ملاحقة مكثفة جرى ضبطه خلال ساعات قليلة، ليتم اقتياده إلى القسم حيث يخضع للتحقيق.