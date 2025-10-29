فيديو مثير| رقص فوق سقف ميني باص خلال زفة بالقليوبية.. والأمن يتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين (ميني باص ونصف نقل) بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأشخاص باعتلاء سطح سيارة الميني باص، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمحافظة القليوبية.

وأسفر الفحص عن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما ومستقليهما، وعددهم 7 أشخاص، مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهم في حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها ومستقليها.