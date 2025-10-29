إعلان

حكم قضائي ببراءة الشيف عدنان من تهمة النصب على شريكه

كتب : أحمد عادل

01:08 م 29/10/2025

محكمة - ارشيف

كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار محمد بهاء الدين جمال، ببراءة الشيف عدنان عبد المجيد، صاحب صفحة "أكلة عدنان" وشريك سابق في سلسلة مطاعم "عدنان بيحلي الحلو"، من تهمة النصب على شريكه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيف عدنان عبد المجيد للمحاكمة في القضية رقم 17705 لسنة 2024 جنح المقطم، على خلفية بلاغ تقدم به شريكه السابق بالمطعم، يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الشركة، وذلك إثر نشوب خلافات بينهما.

