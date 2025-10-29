إعلان

الداخلية تقبض على شخص لإدارته 92 موقعًا لبث محتوى مقرصن بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:30 م 29/10/2025

المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص مقيم بمحافظة الإسكندرية لإدارته 92 موقعًا إلكترونيًا يقوم من خلالها ببث محتوى مقرصن بدون ترخيص، مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم قام بإنشاء وإدارة المواقع بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه غير المشروع. وبمواجهته، أقر بممارسة النشاط الإجرامي بغرض الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ضبط شخص الإسكندرية بث محتوى مقرصن

